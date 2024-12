Asse Juventus-Marsiglia: Fagioli e Arthur in Francia?

Il futuro di Fagioli: cessione a gennaio?

L'asse Marsiglia-Torino potrebbe presto diventare caldissimo. L'Olympique è infatti alla ricerca di un centrocampista che sappia costruire il gioco e ha messo nel mirino due giocatori della. Si tratta dicome riporta calciomercato.com.Arthur, in uscita già dalla scorsa estate e fuori dal progetto bianconero, è probabilmente più semplice da raggiungere: il club francese, infatti, ha già aperto ala patto che ci siano condizioni favorevoli sui termini dell'operazione a titolo definitivo. Oltre al Marsiglia, ci sono altre opzioni per l'ex Barcellona; dall’Everton in Premier League al Gremio in Brasile.Per quanto riguarda Fagioli invece, la Juventus, si legge, vorrebbe monetizzare subito per 30 milioni di euro, mentre ilpotrebbe permettersi solo un prestito. L'inizio di stagione del centrocampista, che è sceso nelle gerarchie e non gioca titolare ormai da tempo, ha fatto sì che il club bianconero prenda in considerazione l'addio già a gennaio.