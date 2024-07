Juventus, nuovo ruolo per Manuel Locatelli?

I primi arrivi alhanno già lasciato intravedere qualche emozione e stato d'animo. Quello che non è passato inosservato è quello di Manuel, dopo la delusione dell'esclusione dai convocati per l'Europeo di Luciano Spalletti ora il centrocampista ha una voglia matta di ricominciare ma soprattutto di riscattarsi.Si è visto infatti da subito serio e concentrato, dai primissimi selfie con i tifosi all'esterno del JMedical. A centrocampo infatti la Juventus ha già chiuso due colpi che potrebbero soffiare il posto a Manuel, si tratta di Khephrene diLuiz. Il nuovo tecnico Thiago Motta però potrebbe disegnare un nuovo ruolo per il centrocampista classe 1998. Infatti, potrebbe essere schierato in mezzo al campo sì, ma con impieghi più difensivi, un po' come faceva Freuler nel Bologna di Thiago. Per il riscatto e soprattutto per la rinascita dopo una stagione difficile, Manuel però scalpita.





