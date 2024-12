Il triplo dei passaggi riusciti, naturalmente per il. Il 70% di possesso palla sfiorato, naturalmente per il City. E poi c'è la, che si tiene sullo 0-0, e sfiora due volte il gol, entrambe con. I dati sono questi, i fatti pure. E se da una parte c'è una difesa che tiene botta, dall'altro c'è un attacco aggrappato al singolo. Che non Conceicao, ma Kenan il terribile, autore di un primo tempo dalle giocate spaziali. Sta venendo fuori, e nelle notti più belle: ce n'era bisogno.Ci sono gli esterni, tra i top e i flop della partita. E c'è sempre il tema Koopmeiners: non sta dando nulla di diverso, soprattutto negli ultimi metri.