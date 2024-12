Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato in zona mista. Le parole:"Secondo me quando devi lavorare tanto e fare le cose in modo giusto la soddisfazione è maggiore. Oggi una grande squadra affrontavamo, negli ultimi anni hanno fatto cose straordinarie ed abbiamo giocato bene vincendo meritatamente. Ora però dobbiamo pensare a sabato, la partita di stasera è il passato. Sabato è importante perchè non vogliamo stare dove siamo ora in classifica"."Che sono soddisfatto della squadra e del lavoro dei giocatori, ma da parte di tutti. Loro sono i veri protagonisti, non è facile per loro. Stress fisico ma soprattuto mentale e giorno dopo giorno lavorare come stanno lavorando con atteggiamento di voler migliorare e voler rispettare le aspettative che non sempre abbiamo raggiunto. Merito anche alle persone che lavorano qui, per me e per questi giocatori, che ci mettono nelle migliori condizioni di entrare in campo. I tifosi si meritano questo, anche oggi c'era un ambiente fantastico, il nostro lavoro è bellissimo per le emozioni di ambienti come stasera"."Quando si vede è bello da vedere, i nostri ragazzi ci provano sempre, a volte non emerge. Tre punti importanti ma ora continuare cosi e pensare alla prossima partita"."Giocare bene vuol dire tante cose, ogni partita e ogni allenamento dei nostri ragazzi io gli vedo dare il massimo. A volte esce quello che avete visto oggi ed abbiamo sensazioni ed emozioni. A volte non viene, bisogna aiutarli, la cosa più importante è quella, lo posso dire tranquillamente grande atteggiamento, stanno dando tutto quello che devono dare, attraversando anche la situazione che abbiamo attraversato fino ad oggi e loro continuano cosi ad andare avanti. Fa parte del nostro lavoro, tante partite abbiamo fatto bene e non abbiamo vinto. Qualcuno non l'abbiamo fatta delle migliori e abbiamo vinto. Dobbiamo pensare sempre che la prossima sia la più importante".