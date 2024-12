Juventus-Manchester City, parla Thiago Motta

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Manchester City. Le sue parole:"E’ una bella opportunità la partita di domani. Come abbiamo fatto sempre dobbiamo rispettare l’avversario, mettere in pratica cosa sappiamo fare, entrare in campo e dimostrare i nostri valori. Essere compatti, giocare di squadra, giocare bene quando abbiamo il pallone e con solidarietà quando non lo abbiamo. Affrontare da squadra un grande club come il Manchester City, che negli ultimi anni ha dimostrato un livello straordinario"."Non penso sia la cosa importante, se non come saremo domani in campo. Dobbiamo concentrarci sul giocare bene a calcio, difendersi bene, attaccare con e senza palla nel momento giusto, aiutarsi in campo, giocare con grande solidarietà e con grande voglia di mettere tutto quello che uno ha dentro a disposizione del gruppo per fare una grande partita domani"."Lui vuole esserci. Oggi ha fatto l’allenamento completo con il gruppo, vedremo domattina come si sentirà, lo valuteremo bene. Se sta bene giocherà, se non si sente al 100% non lo farà e aspetteremo per le prossime partite. Vediamo domani come sta. Douglas e Weston sono contenti di poter rientrare. Sono casi diversi ma stanno bene e piano piano torneranno nel ritmo squadra"."Weston non è stato fermo tanto tempo. Ha giocato tanto fino ad oggi. Per Douglas ci vuole più tempo per rientrare nei ritmi. Sono giocatori di alto livello, vanno valutati giorno dopo giorno. Vedremo per domani e per le prossime partite".