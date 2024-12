Juventus-Manchester City, parla Thiago Motta

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato a Prime Video dopo la sfida al Manchester City. Le parole:“Grande anima ma grande testa, abbiamo fatto le cose bene nel modo giusto. Sapevamo prima della partita che dovevamo sacrificarci insieme e colpirli nel omento giusto in attacco. Vittoria meritata, bravi tutti, ma tutti, oggi abbiamo recuperato dei giocatori quindi bravi i medici e chi si occupa delle performance. Chi è entrato ha aiutato la squadra”.- “Weston può fare tutto. Difficile togliere Koop dal campo, orienta la squadra e trasmette quello che ci serve in campo. Weston ha una fisicità fuori dal comune, grande tecnica, inserimento e quando arriva cosi dalla seconda linea è ancora più pericoloso, lo abbiamo visto oggi e con il PSV. Per noi una fortuna avere giocatori di qualità che in partita ti danno altre alternative, sono contento per lui che è entrato bene”.“Dobbiamo pensare a stasera. A Lipsia una partita completamente diversa, sia per il livello dell’avversario. Oggi dovevamo difendere insieme ma nel recupero giocare in avanti con qualità e portare avanti tanti uomini per finalizzare l’azione, se si attacca in tanti si aiuta anche Dusan che rimane in una zona dell’area dove può fare la differenza”.“Juve più bella? Partite diverse, contro il Bologna dovevamo restare più aperti, ha caratteristiche diverse. Sono belle le emozioni che abbiamo vissuto stasera, non solo in campo ma anche con il pubblico, è per questo che facciamo questo lavoro”.“Siamo tutti in sintonia, in linea. Sappiamo cosa dobbiamo fare e cosa ci serve in questo momento, la società è in linea fin dall’inizio. Questo è importante nonostante i risultati. Ora pensiamo alla prossima già da subito, dobbiamo essere concentrati. Oggi abbiamo dimostrato questo livello e ora vengono le cose belle perché dobbiamo dimostrarlo sempre”.





