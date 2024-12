"Basta un giorno così", cantavano gli 883. E invece no, perché ladeve abituarsi a queste notti, a vincere queste partite, e un successo come quello di oggi contro il, nel segno di Dusan Vlahovic e Weston McKennie, alza sicuramente il livello di autostima della squadra di Thiago Motta. Lo deve fare nella maniera più assoluta, anche per il percorso in campionato che finora è stato costellato di qualche difficoltà.Una notte memorabile, quella di oggi all'Allianz Stadium, dalla quale i bianconeri devono ripartire con nuovi stimoli per raggiungere l'obiettivo della qualificazione agli ottavi di Champions League e ritrovare anche il giusto ritmo nel cammino di Serie A.Nel reel qui sotto il commento a caldo di Romeo Agresti post Juventus-Manchester City.