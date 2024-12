Juventus-Manchester City, le parole di Pep Guardiola

Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la sconfitta contro la Juventus. Le sue parole:"Complimenti alla Juventus e andiamo avanti. Abbiamo giocato ma ci è mancato l'ultimo passaggio e la ripartenza ci ha ingannati. Quando giochi cosi le ripartenza ci sono"."Dobbiamo fare un punto, andremo a Parigi a provarlo e nell'ultima gara in casa"."Giocando come oggi. Giocando semplice, abbiamo perso poche palle, abbiamo giocato bene oggi. C'era fiducia e i ragazzi stanno dando tutto, si meritavano la vittoria. Ora dobbiamo andare avanti"."Come calciatore ho perso tante vuole, è parte del gioco. Quando vinci 11 campionati su 14 è l'eccezione. Si perde e si perde. Abbiamo giocato bene ma ci manca forse la compattezza o il momento giusto per farlo".- "Complimenti, glieli ho già fatti".