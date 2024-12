Juventus-Manchester City, la moviola

Calcio d'inizio, l'arbitro Turpin fischia l'inizio della gara dell'Allianz Stadium

Una sfida dal sapore speciale per la Juventus di Thiago Motta che in un Allianz Stadium che per l'occasione fa registrare un tutto esaurito. L'arbitro della sfida è Turpin dalla Francia. Coadiuvato dagli assistenti: Danos (FRA) - Finjean (FRA); Vernice (FRA) nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR: Delajod (FRA); AVAR: Millot (FRA).





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui