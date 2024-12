Juventus-Manchester City: la diretta del match

Di Gregorio

Savona

Gatti

Kalulu

Danilo

Locatelli

Thuram

Conceicao

Koopmeiners

Yildiz

Vlahovic

Ederson

Walker

Ruben Dias

Gvardiol

Lewis

Gundogan

Bernardo Silva

Doku

De Bruyne

Grealish

Haaland

È una di quelle notti lì, una di quelle che si sognano da sempre, che vale la pena vivere nonostante tutto. Laè pronta ad affrontare il, nella cornice di un Allianz Stadium gelido per le basse temperature invernali ma "bollente" per l'entusiasmo e la carica dei tanti tifosi che non vedevano l'ora di tornare a sostenere i bianconeri in una sfida così affascinante.Sfida che, tra l'altro, può avere un peso notevole per entrambe le squadre, appaiate a quota 8 punti alla sesta giornata di Champions League e dunque in zona Playoff. Diverse le assenze con cui deve fare i conti, che sta attraversando il periodo probabilmente più difficile della sua esperienza sulla panchina dei Citizens, con una sola vittoria nelle ultime nove gare, mentreha recuperato giocatori importanti come Weston McKennie e Douglas Luiz ma, in compenso, non ha potuto convocare Andrea Cambiaso, tra gli uomini più in forma del momento, per il problema alla caviglia rimediato nei giorni scorsi.Quello di oggi è il sesto confronto europeo tra le due formazioni. Gli ultimi risalgono al 2015, quando la Juventus si impose 2-1 in trasferta e 1-0 in casa. L'unico successo del Manchester City risale invece al 1976. Fischio d'inizio all'Allianz Stadium alle 21.00.









