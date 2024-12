Risorgere, e nella notte più importante. Laritrova ladopo quattro partite ed è stato come se volesse un po' covarla per la serata perfetta per le consacrazioni: è 2-0, contro il Manchester. Segna Vlahovic, su aiuto di Ederson, chiude McKennie. Che è pure un po' il segnale della panchina ritrovata. Boccata d'ossigeno puro per i bianconeri, per la Champions, ma in generale per la stagione: ora non ci sia più spazio per la paura, semplicemente non serve averne con questo carattere, con questo coraggio.Juventus-Manchester City è storia e dovrà essere tatuata sulla pelle dei ragazzi di Motta: questa felicità sarà pronta a farsi motore per le prossime gare. Dovrà essere così.