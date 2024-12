Juve-Manchester City, probabile formazione

Di Gregorio;

Savona,

Gatti,

Kalulu,

Cambiaso;

Locatelli,

Thuram;

Conceicao,

Koopmeiners,

Yildiz;

Vlahovic

Thiago Motta si prepara per la sfida di Champions League contro il Manchester City, con alcune scelte già fatte in vista del match. Al centro della difesa, Gatti e Kalulu saranno affiancati da Di Gregorio in porta. Se l'ultimo provino sarà positivo, Cambiaso giocherà a sinistra e Savona a destra, altrimenti Danilo potrebbe scendere in campo. In mezzo al campo, Locatelli e Thuram sono favoriti, mentre Koopmeiners si posizionerà sulla trequarti. Conceicao e Yildiz agiranno ai suoi lati, con Weah ancora dietro nelle gerarchie. In attacco, Dusan Vlahovic sfiderà Haaland, con pochi dubbi sulla sua presenza.