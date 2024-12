Il Manchester City si trova attualmente in una serie negativa senza vittorie contro la Juventus, la più lunga contro un singolo avversario in una competizione europea. I Citizens, infatti, non vincono da cinque partite contro i bianconeri, un record condiviso con la loro serie contro il Barcellona tra il 2014 e il 2016. Tuttavia, questa sfida rappresenta un punto di svolta significativo: per la prima volta, il Manchester City affronterà la Juventus con Pep Guardiola in panchina. L’esperienza e le capacità tattiche dell’allenatore spagnolo potrebbero rappresentare un fattore determinante per spezzare questa serie negativa e invertire il trend.