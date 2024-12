Buona direzione di gara ieri sera per, arbitro del match di Champions League tra. "Partita ben gestita, i tre gialli arrivano tutti nel finale e ci stanno. E vede bene sul tocco di mano di Gatti", scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 6,5.Questa invece la moviola del quotidiano: "L’episodio più rilevante allo scadere, quando il tiro di Lewis va a sbattere sul braccio sinistro di, in area. Il City invoca il rigore, il tocco c’è, la posizione del braccio, lungo il corpo, sembra coerente con la postura e il movimento del difensore. Veloce check del Var per il secondo goal della Juve: sul lancio di McKennie, che seguirà l’azione e segnerà, Weah sulla destra parte in posizione regolare".