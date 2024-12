All'Allianz Stadium di Torino si sta giocando in questi minuti proprio la sfida di Champions League tra la Juventus ed il Manchester City. Tramite il proprio profilo Instagram però Federico Bernardeschi ha pubblicato una foto che lo mostra in tribuna proprio questa sera per questo big match della Juventus, la sua ex squadra. Tra il pubblico del big match anche Lilian Thuram, papà di Khephren, ed Alessandro Del Piero. Una gara speciale, con un'atmosfera speciale ed anche il pubblico delle grandi occasioni.