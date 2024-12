Juventus-Manchester City, Llorente si emoziona: l'accaduto

Ve lo ricordate Fernando? Attaccante spagnolo che ha vestito dal 2013 al 2015 la maglia della Juventus collezionando 66 presenze condite da 23 goal. Il giocatore oggi non più in attività è un opinionista per Prime Video, l'emittente televisiva della Champions League.Oggi è sul prato dell'Allianz Stadium per la sfida tra Juventus e Manchester City, si è recato sotto la curva della Juventus e la curva bianconera lo ha tributato con dei cori, ricordando il suo periodo in bianconero. Lo spagnolo ha subito ammesso di essersi emozionato per quanto accaduto ribadendo il suo legame alla Juventus.