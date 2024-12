Turpin (FRA);

Assistenti: Danos (FRA) - Finjean (FRA);

Quarto ufficiale: Vernice (FRA);

VAR: Delajod (FRA);

AVAR: Millot (FRA).

Ci siamo: il sesto impegno europeo della stagione 2024/2025 è ormai alle porte per la! Mercoledì 11 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 21:00, l’Allianz Stadium ospiterà la super sfida tra i bianconeri e il Manchester City di Pep Guardiola, valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League. Un match decisivo e affascinante, che promette spettacolo e grande intensità.L’atmosfera si preannuncia incandescente, con lo stadio completamente sold-out per sostenere la squadra in questa importante serata europea. Di seguito, i direttori di gara che dirigeranno l’incontro, sia sul campo che dalla sala VAR.