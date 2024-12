Andreaha svolto oggi l’allenamento insieme al gruppo, un segnale incoraggiante in vista della possibile convocazione per la sfida tra Juventus e Manchester City. L’esterno bianconero sembra in ripresa dopo il recente problema alla caviglia, ma la decisione definitiva arriverà soltanto domani. Nella giornata di mercoledì, infatti, Cambiaso sosterrà un provino decisivo per testare le condizioni della caviglia infortunata. Solo al termine di questa valutazione lo staff medico e tecnico della Juventus daranno il via libera per la sua convocazione. Thiago Motta spera di poter contare su di lui, considerando l’importanza della partita di Champions League.