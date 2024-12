Juventus-Manchester City, ci sarà Andrea Cambiaso?

Un sospiro di sollievo, quello tirato dai tifosi della Juventus questa mattina vedendo che Andreaha preso parte interamente con il gruppo alla seduta di allenamento alla Continassa alla vigilia di. La paura infatti dopo l'uscita dal campo dopo 10 minuti della sfida con il Bologna aveva preso il sopravvento, poi gli esami strumentali al JMedical e l'esito che non dava certezze sul suo rientro. Andrea però sembra intenzionato a stringere i denti ed esserci per la sfida dello Stadium.Il giocatore al momento è il più impiegato in questa stagione da Thiago Motta, pedina chiave del gioco bianconero. Quindi potrebbe stingere i denti ed ottenere una maglia da titolare domani per il big match dello Stadium. Sull'altra corsia invece quello destinato a restare in panchina potrebbe essere il difensore brasiliano Danilo, con il ritorno di Nicolò Savona per una maglia da titolare contro i Citizens. Qualche ballottaggio ancora che verrà sciolto prossimamente, ma Andrea Cambiaso potrebbe davvero correre per una maglia da titolare domani sera.