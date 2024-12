Juventus-Manchester City: le immagini dell’allenamento

Ci siamo: è la vigilia di. Ed è una di quelle partite che si attendono per una stagione intera. I bianconeri si allenano questa mattina alla Continassa, a partire dalle 11.00, con il consueto quarto d’ora aperto alla stampa. Capiremo dunque chi rientra in gruppo e se saranno confermate le sensazioni sui rientri di Douglas Luiz e Weston McKennie. Da valutare in particolare le condizioni di Andrea Cambiaso.Scorri nella gallery dedicata per le immagini in diretta dell’allenamento aperto alla stampa.