Una serata speciale, una di quelle dove la musichetta della Champions League sembra essere ancora più motivante, la Juventus in uno Stadium sold out ospita Pep Guardiola ed il suo Manchester City. Dopo la presenza in tribuna per la sfida contro il Bologna anche questa sera, come mostrato da lui stesso in una storia su Instagram, all'Allianz Stadium c'è il pubblico delle grandi occasioni. Presente infatti anche lo storico numero 10 e capitano della Juventus. Osserverà ancora una volta da vicino la sua ex squadra.