Juventus, che fine ha fatto Paul Pogba?

Oggi è proprio quel giorno. Kenanpuò diventare il nuovo numero 10 della Juventus dopo quei continui susseguirsi di voci degli ultimi periodi. Tuttavia la maglia numero 10 della Juventus ha già un proprietario e si chiama Paul, che fine ha fatto il centrocampista francese?Il francese è al momento alle prese con la squalifica per doping, quattro anni lontano dai campi dice la prima sentenza. Adesso si deve aspettare la seconda per capire quale sia il destino ufficiale di Paul. Una cosa è certa: essendo ormai passati due anni dalla sua firma in bianconero (per il capitolo due), ora il suo contratto può essere risolto continuando a godere dei benefici del decreto Crescita. La separazione tra la Vecchia Signora e Paul sembra sempre più imminente, a maggior ragione se la sua maglia verrà assegnata a Kenan Yildiz. Il Pogba bis sembra ormai un capitolo chiuso.





