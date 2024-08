Laha recentemente reso omaggio a una leggenda del wrestling,, consegnandogli una maglia bianconera personalizzata. Il celebre lottatore messicano, noto per la sua abilità acrobatica e la maschera iconica, ha ricevuto una maglia con il numero 11, un gesto che sottolinea l'incontro tra due mondi apparentemente distanti ma uniti dalla passione per lo sport.L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo sia dai tifosi bianconeri che dagli appassionati di wrestling, dimostrando ancora una volta come la Juventus sia una società attenta non solo al calcio ma anche alle personalità di spicco in altri ambiti sportivi. Rey Mysterio, visibilmente emozionato, ha espresso la sua gratitudine sui social, sottolineando il valore simbolico di questo regalo.