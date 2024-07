Todibo, l'offerta della Juventus

La Juventus continua a pensare a un nuovo difensore centrale, conin questo momento come obiettivo principale, dopo che per i bianconeri è sfumato Riccardo Calafiori.Il Nizza parte da una valutazione di 35 milioni, cifra alla quale si era avvicinato il West Ham, ma senza affondare il colpo. La Juventus, scrive calciomercato.com, al momento offre non più di 20 milioni, con la formula del prestito con obbligo, con la possibilità di aggiungere anche un'eventuale contropartita tecnica, sulla quale però non è stato ancora trovato un accordo sui nomi.