A gennaio, l'Al-Ittihad aveva tentato di acquistare Matiascon un'offerta molto allettante, ma sia il giocatore che lahanno deciso di non accettarla. I dirigenti bianconeri non avevano fretta di vendere Soulé, e l'attaccante ha preferito restare in Italia per concludere la stagione in prestito al Frosinone. Ora si aprono nuovi scenari per il giovane talento argentino: la Roma ha mostrato un concreto interesse per lui, e si guarda con attenzione anche alla Premier League, dove potrebbero arrivare proposte interessanti. La situazione di Soulé rimane quindi aperta e suscettibile di cambiamenti.