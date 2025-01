AFP via Getty Images

Manuelè stato protagonista di una prestazione straordinaria nell’ultima gara della Juventus contro il Club Brugge in UEFA Champions League. Il centrocampista bianconero ha tentato ben 27 line-breaking passes, il numero più alto registrato da un centrocampista in una singola partita di questa edizione del torneo.Questo dato evidenzia il suo ruolo chiave nella costruzione del gioco, con passaggi decisivi capaci di superare le linee avversarie e creare occasioni per i compagni. La sua visione di gioco e precisione nei passaggi hanno reso Locatelli una risorsa fondamentale per la squadra di Thiago Motta in questa competizione.