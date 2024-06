Le mosse della Juventus



L'idea del Barcellona

Jadonha ritrovato il sorriso e il rendimento al top dopo un periodo difficile al. Tornato in prestito al, il club che lo aveva lanciato tra i grandi, l'inglese ha recuperato la sua forma migliore, arrivando fino alla finale di Champions League, poi persa contro il Real Madrid.Tuttavia, il ritorno alnon è stato destinato a durare. Al termine del prestito,è rientrato temporaneamente al, ma è chiaro che le strade tra il giocatore e isono destinate a separarsi nuovamente. La ricerca di una nuova sistemazione è in corso, e le pretendenti non mancano.Laè tra le squadre più interessate a. I bianconeri sono alla ricerca di un esterno offensivo di qualità e vedono nel talento inglese una soluzione ideale. La Vecchia Signora sarebbe pronta a fare un'offerta, soprattutto se le condizioni fossero favorevoli. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita, con il Borussia Dortmund desideroso di riaccogliere Sancho a braccia aperte.All'orizzonte si profila anche una nuova pretendente: il Barcellona. Secondo quanto riportato da Sport, i blaugrana stanno valutando l'idea di portare Sancho in Catalogna, soprattutto alla luce della probabile partenza di Raphinha. Anche se i primi nomi nella lista delsono Nico Williams dell'Athletic Bilbao e Luis Diaz del Liverpool, l'inglese del Manchester United rappresenta un profilo molto gradito.





