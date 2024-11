La Juventus ha già deciso: tornerà sul mercato per rinforzare la difesa. Tuttavia, resta incerto su quale profilo specifico Giuntoli punterà. Al momento, la strategia del club è chiara: nessuna mossa avventata, ma una costante attenzione alle opportunità che potrebbero emergere. Nei prossimi mesi, le prospettive potrebbero evolversi, aprendo la porta a colpi inaspettati che rispondano a esigenze tecniche ed economiche. Un esempio recente è l’acquisto di Kalulu, arrivato in estate quando l'obiettivo principale sembrava Todibo e rivelatosi una scelta preziosa. Ora, la Juventus cerca un difensore che possa sostituire Bremer, con caratteristiche simili in velocità, fisico e capacità tecnica.