Allaè stata stabilita una chiara tabella di marcia: l’obiettivo è chiudere almeno un acquisto entro la prossima settimana, in tempo per la partita contro il Como, e assicurarsi altri 2-3 rinforzi negli ultimi quindici giorni di mercato.Il primo nome in cima alla lista è quello di Nico, talentuosa ala argentina in forza alla. L’accordo per il suo arrivo potrebbe essere il primo tassello del mosaico che Giuntoli sta cercando di comporre. Tuttavia, la priorità assoluta rimane l’ingaggio di Teun, centrocampista dell'Atalanta. Nonostante le difficoltà nelle trattative con il club bergamasco, laè determinata a superare il "muro" imposto dall'Atalanta per assicurarsi il regista olandese, considerato fondamentale per il progetto tecnico di Motta.