Juventus, lista UEFA e SERIE A: cosa dice il regolamento e la situazione dei bianconeri

Juventus, lista UEFA e Serie A: la situazione della rosa

Juventus, i giocatori cresciuti nel vivaio del club

Prosegue il mercato della Juventus, una delle squadre maggiormente attive in questa sessione che vedrà i bianconeri ancora protagonisti con operazioni in entrata ed in uscita. Nella costruzione di una rosa, i. Su tutte c'è quella relativa alle liste dei giocatori da registrare per le varie competizioni. Nel caso della Juventus quindi sia quella per la Champions League sia quella per la Serie A.Alla chiusura della sessione di mercato, i club devono comunicare le liste. La registrazione dei giocatori però non è libera ma deve sottostare ad alcune regole. Vediamo insieme.Nessun club può avere più di 25 giocatori in Lista A durante la stagione. Almeno due giocatori devono essere portieri. Come minimo, otto di questi 25 posti sono riservati esclusivamente a "giocatori formati localmente" e nessun club può avere più di quattro "giocatori formati nella federazione" tra questi otto. Se un club ha meno di otto giocatori formati localmente nella propria rosa, il numero massimo di giocatori della Lista A viene ridotto di conseguenza. Vale a dire quindi che nei 25 giocatori in lista, ci devono essere almeno 4 giocatori cresciuti nel vivaio del club per tre stagioni intere o per 36 mesi tra i 15 e i 21 anni di età e in totale 8 giocatori cresciuti tra il vivaio del club o cresciuti nel vivaio nazionale.Per quanto riguarda la registrazione dei giocatori per la Serie A, le regole sono molto simili anche se ci sono alcune differenze. Tutti gli Under 22, indipendentemente dal loro passato nelle giovanili, dal loro arrivo recente nel club o altro, possono non essere registrati. Infatti gli Under 22 possono scendere in campo in Serie A, indipendentemente dalla loro registrazione nella lista. Per questo motivo la lista delle squadre per la Serie A può superare i 25 giocatori.Ma qual è la situazione della rosa della Juventus per quanto riguarda le liste da consegnare a fine mercato? La Juventus ha in totale 12 giocatori italiani in prima squadra, di cui però alcuni fuori progetto come De Sciglio e Rugani. Ecco la lista completa.Senza considerare i giocatori in uscita o che comunque non sono sicuri di rimanere, quindi De Sciglio, Rugani, Chiesa e Nicolussi Caviglia, la Juve avrebbe comunque 8 giocatori cresciuti nel vivaio nazionale. Come da regolamento però, almeno quattro di questi devono essere cresciuti nel settore giovanile bianconero per almeno 3 stagioni entro i 21 anni. Ecco la lista dei CTP (Club Trained Player).La Juventus quindi oggi sarebbe in linea con il regolamento UEFA per quanto riguarda le liste. Ricordiamo comunque che nel caso un club non arrivasse a quattro giocatori cresciuti nel vivaio, potrebbe comunque registrare la rosa ma con uno spazio libero. Nell'eventualità che ad esempio Nicolussi Caviglia fosse ceduto e la Juve si trovasse con solo tre CTP, a quel punto il club presenterebbe una lista formata da 24.Per quanto riguarda la lista per la Serie A, c'è la possibilità di non registrare i giocatori che hanno meno di 22 anni. Nel caso della Juve quindi, ad esempio, due giocatori come Adzic e Yildiz rientrerebbero in questa categoria.