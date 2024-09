Lista Champions Juve, gli esclusi

Lista Champions League Juve, le probabili scelte

Di Gregorio

Perin

Pinsoglio

Bremer

Gatti

Cambiaso

Kalulu

Cabal

Danilo

Savona

Rouhi

Koopmeiners

Douglas Luiz

Locatelli

Thuram

McKennie

Fagioli

Adzic

Vlahovic

Yildiz

Nico Gonzalez

Conceicao

Weah

Milik

Mbangula

Per il momento, l'inno della Champions League è solo un lontano sottofondo, quasi impercettibile. Tuttavia, presto diventerà l’inconfondibile melodia che riempie cuore e mente, facendo da cornice alle magiche notti europee e influenzando il rendimento dei calciatori, galvanizzandoli o mettendoli alla prova. Nonostante le recenti rivoluzioni nella competizione, il fascino e il prestigio della Champions League rimangono intatti.Il primo passo è stato completato con i sorteggi, che hanno determinato gli avversari e il calendario della fase a gironi. Tuttavia, resta un passaggio cruciale: la presentazione della lista Champions all'Uefa, con scadenza fissata alla mezzanotte tra il 3 e il 4 settembre. Per la Juventus , la preparazione di questa lista non sembra preoccupare eccessivamente. È previsto che la lista bianconera possa essere più corta di uno o due posti rispetto ai 25 disponibili, senza grandi sorprese.Il mercato in uscita è ancora aperto, e i giocatori a rischio esclusione dalla lista per la Champions includono. Sebbene inizialmente sembrasse possibile una permanenza per il portoghese, ieri si è definito il suo trasferimento in prestito al Porto.