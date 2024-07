Teunha espresso la sua intenzione di trasferirsi alla, comunicando la decisione anche all'Atalanta. Il centrocampista olandese è attratto dalla possibilità di unirsi ai bianconeri e affrontare una nuova sfida. Ora, il prossimo passo è che la Juventus e l'Atalanta trovino un accordo economico per finalizzare il trasferimento. Le trattative tra i due club dovranno definire i termini finanziari dell'operazione, compreso il prezzo del cartellino del giocatore. La Juventus è determinata a rinforzare il suo centrocampo e vede in Koopmeiners un elemento chiave per la prossima stagione.