Juventus, Kean sarà ceduto?

Tante incertezze per la Juventus in attacco, dove l'unico sicuro di restare è Dusan Vlahovic. L'infortunio di Milik allontana l'addio del polacco. Cambia anche il futuro di Moise Kean?Kean è destinato a lasciare la Juventus; non cambia il suo futuro in questo senso. Moise ha il contratto in scadenza nel 2025 e le trattative per il rinnovo si sono interrotte da tempo, riferisce la Gazzetta dello Sport. L'attaccante si sta guardando intorno e spera in una nuova chance all’estero: ha già giocato in Inghilterra con l’Everton, in Francia con il Paris Saint Germain e lo scorso gennaio è stato a un passo dall’Atletico Madrid. Augurio condiviso con il d.t.Cristiano Giuntoli, che vuole rinfrescare l’attacco partendo dall’addio di Kean