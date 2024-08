Savona e Rouhi sono due conferme

Lasi conferma come prezioso serbatoio per la prima squadra. Un filo diretto che sta proseguendo ormai da diversi anni e che ha permesso al club di avere giovani di prospettiva come Nicolò, Fabioo anche i var. Quest'ultimi sono stati ceduti durante la sessione di mercato corrente. Il comune denominatore però è l'importante numero di giocatori portati in prima squadra. Gli ultimi sonoLa promozione dei due giocatori dallanon deve più stupire. Ormai questa politica sta diventando una costante per il club bianconero, che sta raccogliendo i frutti di un lavoro partito anni addietro. "È stata un'idea illuminata di Andrea Agnelli. Ha trovato un'ottima guida in Federico Cherubini, che ringrazio per ciò che mi ha trasmesso. Abbiamo lavorato su un'idea che sembrava difficile da realizzare e invece è diventata la fortuna della Juventus". Così l'ha definita l'ex dirigente della Juventus, Tognozzi in una recente intervista sono una conferma di tutto questo. Non più una novità, ma la conferma di quella che è diventata una bella realtà, un filo diretto costante.Il nuovo tecnico dellaha dimostrato di essere un allenatore per nulla timoroso nel lanciare i nuovi giovani. Anzi, nel corso della sua carriera ha dimostrato di saper lavorare molto bene con loro.. Savona e Rouhi potrebbero essere i prossimi lavori di. L'obiettivo del tecnico sarà quello di renderli col passare del tempo giocatori affidabili per la prima squadra, sgrezzandoli sul piano tattico e tecnico.La rosa corta dellapotrebbe venire incontro ai due giocatori, entrambi terzini. Viene tuttavia difficile pensare ad una titolarità immediata per loro. Molto più facile ipotizzare ad un loro impiego nei minuti conclusivi delle partite, magari a risultato già acquisito da parte della. Un inserimento graduale che non preveda un impatto troppo doloroso con il mondo dei grandi.



