Ladetiene un primato in questa stagione, essendo la squadra dei cinque maggiori campionati europei con il maggior numero di pareggi in tutte le competizioni, ben nove. Non solo, i bianconeri sono anche la formazione che ha pareggiato più volte 0-0 tra tutte le principali squadre europee, con ben cinque pareggi a reti inviolate. Questo dato evidenzia una difficoltà nel trovare la vittoria, nonostante le buone prestazioni difensive, ma anche una mancanza di incisività in attacco. La squadra di Thiago Motta dovrà lavorare per migliorare l'efficacia offensiva e risolvere questo trend.