Lasta cercando di anticipare il possibile impatto chepotrebbe avere su Kenan. Nei giorni scorsi, i dirigenti bianconeri hanno accolto alla Continassa il nuovo entourage della giovane promessa turca. Questo incontro aveva l'obiettivo di riprendere le trattative per il rinnovo del contratto, sospese in primavera a causa della separazione di Yildiz dal suo precedente agente.L'appuntamento non è stato casuale., cresciuto nel vivaio del Barcellona e noto per non dare troppa importanza alla carta d’identità, punta molto sul 19enne attaccante, che è esploso nell'ultima stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri. La Juventus vuole quindi assicurarsi che Yildiz rimanga parte integrante del progetto bianconero, consapevole del suo enorme potenziale e dell'importanza di blindarlo prima che l'Europeo possa aumentare ulteriormente il suo valore di mercato.