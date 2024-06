Grana per Kenan Yildiz a poche ore dalla sfida d'esordio con la sua Turchia contro la Georgia. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, l'ex agente del giocatore Carlos Ruiz avrebbe intenzione di portare il suo ex assistito in tribunale. Il motivo? Nella scorsa estate Ruiz aveva chiuso il prolungamento del giocatore con la Juventus. Più avanti aveva iniziato i dialoghi per un ulteriore contratto, ma proprio in quel momento il turco ha deciso di chiudere i rapporti con l'agente. Ora il giocatore è seguito dai genitori, che hanno chiuso i discorsi sul nuovo contratto. Dalla separazione tra i due è partito un dibattito che potrebbe trascinarsi in tribunale.