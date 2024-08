. Questo il numero dei tifosi presenti ieri sera all'per il match tra, valido per la prima giornata di Serie A. Il dato di pubblico è il più alto di sempre per l'esordio stagionale dei bianconeri, intorno ai quali c'è evidentemente grande curiosità con il nuovo corso targato Thiago Motta. La Vecchia Signora non ha deluso, mettendo in campo una bella prestazione e, soprattutto, vincendo 3 a 0 con i goal di Samuel Mbangula, Timothy Weah e Andrea Cambiaso. Il prossimo appuntamento nell'impianto di casa, ora, è per il prossimo 1° settembre alle 20.45, per il primo big match dell'anno: a Torino arriverà la Roma di Daniele De Rossi e del recente ex Matias Soulè.