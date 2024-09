Gatti verso il forfait per Juventus-Napoli

Lapotrebbe davvero dover fare a meno diper il big match contro ilin programma sabato alle 18 all'Allianz Stadium. Il difensore italiano ha avuto una piccola distorsione alla caviglia nella gara con il PSV e rimane in forte dubbio.Da parte della Juve c'è massima prudenza, non si vuole rischiare di mettere in campo Gatti se non è al 100% e per questo aumentano le chance che contro il Napoli Thiago debba trovare soluzioni alternative al giocatore. Domani sarà una giornata chiave per capire se il difensore riuscirà ad esserci, almeno dalla panchina o non sarà neanche convocato.