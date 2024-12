In casanon c'è tempo per pensare troppo agli errori, con i bianconeri pronti a tornare in campo martedì sera contro il Cagliari per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, Andreapotrebbe non essere della partita. L'esterno accusa ancora dolore alla caviglia, infortunata durante il match contro il Bologna, e le sue condizioni non sono ancora ottimali. Nonostante il tentativo di recupero per la sfida contro il Venezia, la rifinitura di venerdì ha rivelato che non è ancora pronto, rendendo improbabile la sua presenza martedì.