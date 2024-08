Dopo le recenti indiscrezioni riguardanti un possibile trasferimento al Crystal Palace, il futuro di Filipè ancora incerto. Al momento, non è stato raggiunto alcun accordo definitivo, e il suo addio non è considerato una priorità immediata per la Juventus. La dirigenza bianconera sta infatti attendendo di valutare come e quando Kostić recupererà dall'infortunio subito durante l'Europeo.In questi giorni cruciali, la situazione del giocatore potrebbe evolversi ulteriormente. La Juventus sta monitorando attentamente il processo di recupero di Kostić per capire se e quando potrà essere venduto, e se il trasferimento al Crystal Palace diventerà una realtà. Le prossime settimane saranno determinanti per chiarire il destino del calciatore serbo e il suo eventuale futuro in Inghilterra.