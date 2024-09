Dopo un'importante prestazione con la Nazionale, nel successo per 2-1 contro Israele che ha seguito la vittoria in Francia nella Nations League,è tornato a essere decisivo anche con la. Il difensore classe '98, attualmente sotto contratto fino a giugno 2028 con uno stipendio di 1,3 milioni di euro, si appresta a rafforzare ulteriormente il suo legame con la Vecchia Signora. Cristiano Giuntoli, Head of Football della Juventus, sta lavorando da alcune settimane al rinnovo del contratto di Gatti, prevedendo un significativo aumento economico che porterà il suo ingaggio a 2,5 milioni di euro. Lo riporta calciomercato.com.