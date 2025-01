Juventus, le ultime sul nuovo difensore: Todibo, Kelly e i due nomi 'italiani'

Mercato Juventus: le ultime sul difensore, da Todibo a Kelly

Juventus, i profili low cost per la difesa

è arrivato già da tempo, anche se non ha ancora esordito con la maglia dellada un paio di giorni è ufficiale anche Renato Veiga . Il primo idealmente sostituisce in rosa numericamente Danilo, mentre Veiga può essere visto come l'alter ego di Juan Cabal. E chi prende il posto di? Si, perché facendo il conto, mancherebbe appunto ancora un rinforzo in difesa e infatti la Juventus continua a lavorare per regalare a Thiago Motta un altro giocatore.Nei giorni scorsiche era stato ad un passo in estate prima di scegliere il West Ham. Cristiano Giuntoli non ha abbandonato la pista per l'ex difensore del Barcellona anche se il nodo rimane quello sulla formula dell'operazione. Todibo si è trasferito al West Ham dal Nizza in prestito con obbligo di riscatto (attorno ai 40 milioni) e il grande ostacolo è rappresentato proprio dalla necessità che la Juve si "sostituisca" alla squadra inglese garantendo queste cifre. Molto difficile che ciò accada in questo momento.Nel mentre, i bianconeri hanno tenuto lì,Il giocatore inglese ha costi decisamente diversi ma non convince appieno il club, che potrebbe decidere di affondare negli ultimissimi giorni se le altre piste saranno definitivamente tramontate. In questo senso però, come riporta calciomercato.com, attenzione anche ad altri profili low cost comTutti scenari nell'eventualità che i soldi per Cambiaso non arriveranno. Perché se invece Andrea salutasse, i ragionamenti - e le possibilità economiche - della Juve sarebbero ben differenti.