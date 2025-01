Quando può esordire Renato Veiga con la Juventus?

Getty Images

Quando può esordire Renato Veiga?

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Renato Veiga in prestito dal Chelsea, in casa Juventus cresce la curiosità per vedere all'opera il nuovo difensore bianconero. L'esordio in gare ufficiali in maglia bianconera, però, non potrà avvenire in Champions League contro il Benfica. Il motivo? E' legato al fatto che il portoghese era già stato registrato nella lista UEFA del Chelsea con cui ha affrontato la fase a gironi della Conference League. Per questo motivo, il classe 2003 potrà essere aggiunto alla lista UEFA della Juve soltanto dai playoff.

Non potendo essere schierato contro il Benfica, per via del regolamento UEFA, l'esordio di Renato Veiga potrebbe avvenire domenica 2 febbraio in campionato, quando la Juve affronterà l'Empoli nel lunch match.