Hans, giovane centrocampista della, è finito nel mirino del Palermo, ambizioso club di Serie B. Come riportato dal Giornale di Sicilia, il giocatore è diventato un obiettivo di mercato per il Palermo, che spera di ingaggiarlo. Tuttavia, Nicolussi Caviglia è in bilico presso i bianconeri, i quali sono disposti ad ascoltare offerte per il suo trasferimento. Oltre al Palermo, la concorrenza è agguerrita, con club di Serie A come Venezia e Como che hanno già mostrato interesse per il talento della Juventus, rendendo la trattativa più complessa.