All'inizio della stagione,era visto come una pedina fondamentale nel progetto di Thiago Motta per la Juventus, come testimoniato anche dal considerevole investimento che il club ha fatto per portarlo a Torino. Tuttavia, i numeri finora non riflettono le aspettative: con solo 342 minuti giocati, il centrocampista brasiliano si trova davanti in questa classifica solo a Nico Gonzalez, Jonas Rouhi e Vasilije Adzic. Una presenza tutt'altro che centrale, considerando il ruolo che si pensava avrebbe ricoperto.Per quanto riguarda gli altri infortunati, la situazione non migliora., che potrebbe essere utilizzato dalla panchina, non sarà comunque titolare, mentre Jonasnon è stato convocato per il match, a causa di un infortunio muscolare che lo ha già costretto a saltare la sfida contro il Venezia. Andrea, invece, continua a lottare contro un problema alla caviglia sinistra e non sarà ancora disponibile.