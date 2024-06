Juventus, futuro Kostic: la situazione

Filip Kostic ha terminato quasi subito l'europeo con la Serbia. L'esterno della Juventus infatti si è infortunato nel corso della prima partita contro l'Inghilterra e ha dovuto rinunciare al resto della competizione. Si è conclusa nel peggiore dei modi una stagione già molto difficile per Kostic, che non ha confermato il rendimento avuto nel suo primo anno alla Juventus. E sul futuro i piani sono chiari.La Juventus ha messo sul mercato Kostic, che non è ritenuto un giocatore centrale nel progetto di Thiago Motta, anzi. L'esterno sarebbe di difficile collocazione nella squadra che ha in mente l'ex allenatore del Bologna, motivo che lo allontana da Torino. Già l'estate scorsa Kostic avrebbe potuto lasciare il club nelle ultime settimane di mercato. Sul giocatore ci sono sirene soprattutto dalla Turchia, con il Galatasaray e il Fenerbahce di Mourinho che sono interessati. Occhio però anche all'Arabia Saudita. In ogni caso, sembra difficile che possa restare alla Juve anche la prossima stagione.