Alla Continassa si continuano a esplorare strade alternative per rinforzare la difesa, con particolare attenzione al giovane talento del Benfica, Antonio Silva. Il centrale portoghese, classe 2003, è assistito da Jorge Mendes, uno dei procuratori più influenti nel panorama calcistico mondiale, e la Juventus sembra determinata a portarlo a Torino.Mendes è recentemente intervenuto pubblicamente, confermando l’interesse della Juventus e la volontà del giocatore:"La Juve vuole Antonio Silva e il giocatore vuole firmare, ma l’ultima parola è del Benfica."Le parole dell’agente non sono state accolte positivamente a Lisbona. Al momento, il Benfica continua a opporre resistenza, non aprendo alla formula del prestito proposta dai bianconeri. La posizione del club portoghese è chiara: Antonio Silva rappresenta un asset di grande valore e la cessione potrebbe avvenire solo alle condizioni stabilite dal club.