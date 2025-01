Juventus, le ultime novità su Arthur

Getty Images

Il mercato della Juventus passa inevitabilmente anche dalle uscite. In questa sessione, i bianconeri hanno salutato l'ormai ex capitano, che è tornato in Brasile con la maglia del Flamengo. Il difensore brasiliano, però, potrebbe non essere l'unico. Da inizio stagione, infatti,è rimasto fuori dai progetti della Juventus, allenandosi a parte e non venendo mai convocato da Thiago Motta. Negli ultimi giorni sono tornate a farsi avanti le voci sul futuro del centrocampista ex Barcellona, in particolare su un possibile ritorno in Brasile. Il Santos, infatti, si è mosso per il prestito di Arthur, e vorrebbe inserire anche un'opzione per l'acquisto. Il ritorno in patria potrebbe essere la soluzione ideale per Arthur, pronto a una nuova sfida con un club verdeoro. Il contratto di Arthur con la Juventus scadrà. Per chiudere la trattativa, il Santos chiede che siala parte dell'ingaggio rimanente in questa stagione.