Lasi prepara al ritorno in campo per la Serie A, con il match contro laprevisto per sabato 19 ottobre 2024 alle 20:45, in un Allianz Stadium tutto esaurito. La partita, valida per l'ottava giornata di campionato, sarà una sfida di alta classifica. Al Training Center, la squadra di Thiago Motta ha proseguito gli allenamenti, accogliendo gli ultimi giocatori rientrati dagli impegni con le Nazionali. Dopo il riscaldamento, l'allenamento si è concentrato sul possesso palla e sugli aspetti tattici. Timothy Weah è tornato a lavorare con il gruppo. Domani mattina continueranno gli allenamenti, seguiti dalla conferenza stampa del Mister alle 13:00. Lo riporta Juventus.com.